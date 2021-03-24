Госдума окончательно одобрила «обнуление» президентских сроков Путина

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который позволяет Владимиру Путину претендовать еще на два президентских срока.

Первое чтение законопроекта прошло в конце декабря 2020 года, второе 23 марта 2021-го. Он приводит нормы о выборах в соответствие с Конституцией, поправки в которую приняли в прошлом году. Так, в документе прописано, что президент не сможет занимать свою должность два срока. При этом нововведение не касается человека, занимавшего этот пост на момент принятия поправок в Конституцию, то есть предыдущие сроки Путина законопроект обнуляет и дает ему право работать президентом еще два срока.

Поправки в Конституцию РФ были приняты в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции в стране. Процедура сопровождалась скандалами с размещением агитматериалов на сайте, посвященном голосованию и заявлениями региональных депутатов против поправок. Венецианская комиссия Совета Европы считает, что поправки слишком усилили роль президента страны и стали угрозой для верховенства права.