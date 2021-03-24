Госдума ужесточила регулирование НКО-иноагентов

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, и иностранными НКО, работающим в России.

Законопроект обязывает НКО-иноагенты и подразделения иностранных НКО представлять в Минюст программы мероприятий и отчет об их реализации. Министерство в случае принятия документа получит право направить НКО-иноагенту мотивированное предписание о запрете реализации программы или ее части. Невыполнение указанного требования повлечет за собой ликвидацию организации.

Основанием для внеплановой проверки НКО-иноагента сможет стать сообщения об их участии в мероприятиях организаций, которые признаны в РФ нежелательными. Информацию могут донести как госорганы или органы местного самоуправления, так и простые граждане или организации. Структурные подразделения иностранных НКО будет запрещено регистрировать в жилых помещениях.

К НКО, выполняющим функции иностранного агента, будут относить в том числе организации, которые получают средства от российских юрлиц, бенефициарами которых являются иностранные граждане.

