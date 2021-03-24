Евгений Ройзман презентует на Non/fiction книгу Киры Ярмыш

Евгений Ройзман во время своего выступления на ярмарке Non/fiction намерен презентовать и книгу Киры Ярмыш, представление которой на мероприятии ранее запретили. Рассказать о романе «Невероятные происшествия в женской камере № 3» Ройзман планирует в контексте лекции «Роль поэтов и поэзии в формировании гражданской позиции», сообщил он Znak.com.

Ранее руководство Non/fiction убрало из программы презентацию книги Ярмыш. По сюжету романа, героиню задерживают на митинге и арестовывают на 10 суток. Она оказывается в спецприемнике, где и разворачиваются основные события.