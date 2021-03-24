В ЕС раскритиковали изменение российской Конституции

Венецианская комиссия Совета Европы считает, что принятые в 2020 году поправки к Конституции России слишком усилили роль президента страны и стали угрозой для верховенства права.

Как пишет Znak.com, в заключении комиссии сказано, что изменения в Конституцию принимались слишком быстро, многочисленные предложения «рассматривались по ходу дела», адекватных сроков для консультаций с различными гражданскими институтами установлено не было. По словам членов комиссии, принятые поправки «непропорционально усилили позиции президента» и при этом устранили часть предусмотренных Конституцией сдержек и противовесов. В совокупности внесенные изменения «выходят далеко за рамки того, что соответствует принципу разделения властей даже при президентских режимах». Новые положения о судебной системе, считают в Венецианской комиссии, угрожают верховенству права в России, другие поправки ослабляют региональные и муниципальные органы власти, а обнуление президентских сроков Владимира Путина нелогично. Кроме того, изменения в Конституции могут создать напряженность межнационального характера из-за положений о «русской нации».

Положительно эксперты оценили ограничение двумя сроками президентского мандата, расширение парламентского контроля, введение фиксированного шестилетнего срока для большинства сенаторов.

Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы. Мнение экспертов комиссии носит рекомендательный характер. Москва не запрашивала мнение членов комиссии, но это сделали российские правозащитники, юристы и политологи.