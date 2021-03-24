Борис Шпигель назвал передачу 20 млн губернатору Пензенской области пожертвованием

Основатель фармгруппы «Биотэк» Борис Шпигель отказывается признать вину в даче взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и объясняет передачу денег пожертвованием. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена Викторию Бурковскую.



По данным СК, Шпигель для получения госконтрактов через посредников передал Белозерцеву 20 млн руб., автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. «По эпизоду передачи 20 млн руб. позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области, для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания. Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», — заявила Бурковская.

Шпигеля задержали в воскресенье в Москве по прилете из Израиля, где он находился на лечении. Суд арестовал его и Ивана Белозерцева до 20 мая. Белозерцева президент уволил с поста губернатора. По делу о передаче взятки кроме них проходят супруга Шпигеля Евгения, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов, водитель представительства Геннадий Марков и гендиректор входящей в «Биотэк» компании «Фармация» Антон Колосков.

