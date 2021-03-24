КНДР запустила две ракеты малой дальности

Северная Корея запустила две ракеты малой дальности — это первые подобные испытания при президентстве в США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что в воскресенье утром две крылатые ракеты были выпущены в районе западного прибрежного города Ончон в Северной Корее. КНДР во время испытаний задействовала системы вооружений, на которые не распространялись запреты Совета безопасности ООН, отметили в администрации Байдена.

Этот запуск знаменует собой первое испытание оружия Северной Кореей с момента вступления в должность Байдена. Но президент США преуменьшил значение этой активности, заявив, что «ничего особенного не изменилось», замечает Reuters.