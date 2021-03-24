Военная хунта в Мьянме освободила сотни заключенных

UPD: Государственное телевидение Мьянмы сообщило, что в общей сложности были освобождены 628 человек. «Похоже, что студенты, задержанные в начале марта во время демонстрации против переворота», — пишет AP.

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Хунта Мьянмы освободила сотни демонстрантов, арестованных во время жестокого подавления протестов. Утром из янгонской тюрьмы Инсейн выехало несколько автобусов, пишет Reuters со ссылкой на свидетелей, среди которых есть адвокаты заключенных.

Власти пока не сообщали о количестве освобожденных. Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы говорила, что с начала протестов против военного переворота были задержаны 2682 человека.

Между тем, многие предприятия в Янгоне сегодня не работают, а улицы города опустели, так как активисты ранее призвали к тихой однодневной забастовке.

22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мина Ауна Хлайна и еще девяти высокопоставленных военнослужащих. Они означают запрет на въезд в ЕС и заморозку возможных активов.