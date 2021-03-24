В Армении отменили военное положение

Парламент Армении отменил военное положение в стране, введенное в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Проект решения об отмене был предложен оппозиционными фракциями, а парламентское большинство поддержало его, отмечает «SputnikАрмения».

Военное положение было введено 27 сентября 2020 года, спустя несколько часов после широкомасштабного наступления Азербайджана в Карабахе.

DW отмечает, что оппозиция настаивала на отмене военного положения трижды, начиная с 10 ноября, когда было подписано заявление о прекращении боевых действий. Однако власти всякий раз срывали инициативу, опасаясь, что оппозиция требует отмены военного положения, чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру Николу Пашиняну. Между тем военное положение не помешало проведению акций протеста с требованием отставки правительства и премьера. Сейчас же, когда стороны договорились о проведении 20 июня внеочередных выборов в парламент, военное положение могло ограничить права оппозиции, так как в таких условиях невозможно вести агитационную кампанию, встречаться с избирателями и проводить выборы, говорили оппозиционные парламентарии.