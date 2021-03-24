Иностранцы отказались от 500 из 11500 участков в Крыму после запрета на владение

После законодательного запрета иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в Крыму, они отказались как минимум от 500 участков на полуострове. Об этом пишет РБК со ссылкой на госкомитет по госрегистрации и кадастру республики Крым. До введения запрета иностранным гражданам принадлежало 11,5 тыс. земельных участков в Крыму.

Указ, который запрещает иностранцам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей, Владимир Путин подписал в марте прошлого года. Он вступил в силу 20 марта 2021 года.

Если иностранные граждане в течение года с момента издания указа не передали права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке, сообщили в Росреестре. Деньги передадут или бывшему владельцу, или в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.



Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что это ограничение притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова. В Евросоюзе заявили, что не признают этот указ, как и аннексию Крыма. Вступление указа в силу ЕС расценивает «как очередную попытку принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России». «К тому же данный указ нарушает международное гуманитарное право, поскольку является очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства. Это ведет к произвольному лишению права собственности», — говорится в заявлении ЕС.