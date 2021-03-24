СК проверит анатомическую выставку на ВДНХ

Проверить организаторов анатомической выставки Гюнтера фон Хагенса Body Worlds на ВДНХ поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Экспозицию из человеческих тел и органов» изучат следователи Главного следственного управления СК.

«В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции», — пояснили в ведомстве.

Следователям предстоит дать правовую оценку целям, содержанию и назначению выставки на соответствие российскому законодательству.

Всемирно известная научно-познавательная выставка Гюнтера фон Хагенса Body Worlds открылась на ВДНХ. Она «отправляет посетителя в незабываемое путешествие в человеческое тело, позволяет понять его сложную структуру, объясняет функциональность и взаимодействие отдельных систем и органов понятным для всех способом», говорится на сайте мероприятия. Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и обработанные по правилам пластинации. В общей сложности с 1980 года более 19 тыс. человек передали свои тела для пластинации.

Проверить организаторов выставки ранее призывал глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев. «На мой взгляд, это очень некрасивая история. На искусство и научно-просветительскую деятельность, о которой говорят организаторы, не похоже», — считает он.