Путин уволил арестованного губернатора Пензенской области

Президент Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня его подписания.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта, на следующий день СК предъявил ему обвинение в получении взяток, а суд арестовал до 20 мая. Также арестованы глава фармхолдинга «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, от которых, по версии следствия, губернатор получал взятки.

