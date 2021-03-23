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Фигуранту дела о насилии над омоновцами на митинге вынесли приговор

23.03.2021

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, которого обвиняли в насилии над силовиками на акции протеста 23 января. Андрей Ломов получил два года условно, сообщает «Медиазона».

Ломов стал фигурантом уголовного дела после митинга в поддержку Алексея Навального. Его задержали 28 января, а затем отправили под арест до суда. По версии следствия, во время акции протеста мужчина и другие неустановленные лица вышли на проезжую часть Невского проспекта и «умышленно и на почве неприязненного отношения» толкнули командира отделения взвода оперативного батальона ОМОН и одного из бойцов подразделения. В деле говорилось, что Ломов причинил росгвардейцам физическую боль без вреда для здоровья. Отмечалось, что Ломов «причинил существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти, а также нарушил нормальную деятельность органов государственной власти и подорвал их авторитет перед лицом общества».

Всего после зимних акций протеста в России возбудили более 90 уголовных дел.

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