Суд арестовал главу холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля

Басманный суд Москвы арестовал до 20 мая главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля по делу о даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает Business FM. 22 марта слушание по вопросу об избрании меры пресечения Шпигелю было отложено в связи с его госпитализацией.

Защита просила отклонить ходатайство следствия об аресте. Адвокаты утверждали, что бизнесмен, страдающий тяжелой формой тромбоэмболии, по состоянию здоровья не может находиться в СИЗО, так как это угрожает его жизни.

22 марта суд заключил в СИЗО губернатора Пензенской области, а также еще четырех фигурантов дела о коррупции. По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от главы «Биотэка» более 31 млн руб. в качестве взяток за помощь его фармкомпаниям в заключении госконтрактов.