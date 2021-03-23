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Посла России вызвали в турецкий МИД

23.03.2021

Посла России Елексея Ерохова вызвали в МИД Турции из-за обострения ситуации в Идлибе. По данным турецкого издания Hurriyet, российского посла предупредили, что, если по пострадавшему от авианалетов району продолжат совершать удары, «на них будут реагировать самым жестким образом».

В сирийском Идлибе создана зона деэскалации, между тем там продолжает гибнуть гражданское население. Hurriyet пишет, что за выходные из-за авиаударов по больнице в этом городе погибли шесть человек, 14 медиков были ранены.

Минобороны Турции, как сообщалось, возложило ответственность за налеты на армию Сирии. Помимо обстрела больницы, речь идет об атаке на жилые дома и грузовики в этой зоне. Ранее США осудили удары по Идлибу и заявили о сообщениях о налетах сил России и Сирии также по западному Алеппо. По версии Вашингтона, Россия также нанесла авиаудары возле погранперехода Сирии с Турцией, там погиб один мирный житель и был «поставлен под угрозу доступ к гумпомощи».

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