Посла России вызвали в турецкий МИД

В сирийском Идлибе создана зона деэскалации, между тем там продолжает гибнуть гражданское население. Hurriyet пишет, что за выходные из-за авиаударов по больнице в этом городе погибли шесть человек, 14 медиков были ранены.
Минобороны Турции, как сообщалось, возложило ответственность за налеты на армию Сирии. Помимо обстрела больницы, речь идет об атаке на жилые дома и грузовики в этой зоне. Ранее США осудили удары по Идлибу и заявили о сообщениях о налетах сил России и Сирии также по западному Алеппо. По версии Вашингтона, Россия также нанесла авиаудары возле погранперехода Сирии с Турцией, там погиб один мирный житель и был «поставлен под угрозу доступ к гумпомощи».