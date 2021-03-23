В армии Мьянмы заявили о «сожалении» в связи с гибелью людей во время протестов

В армии Мьянмы заявили, что «сожалеют» о погибших демонстрантах, выступающих против военногопереворота в стране. Об этом заявил журналистам официальный представитель армии генерал Зо Мин Тун, передает Anadolu. «Погибшие в результате насильственных действий во время протестов люди — наши граждане», — сказал Тун. Он отметил, что в ходе протестов погибли и девять сотрудников сил безопасности.

Между тем Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщила, что с начала протестов против военного переворота и задержания избранных членов правительства в результате вмешательства сил безопасности погибли не менее 261 демонстранта. Кроме того, 2682 человека были задержаны. В ходе протестов силовики применяли боевое оружие.

Reuters отмечает, что кроме выражения сожаления, представитель военных обвинил протестующих в насилии и поджогах. «Можно ли назвать мирными этих демонстрантов? — сказал он, показывая видео с горящими заводами. — Какая страна или организация сочли бы это насилие мирным?» Он также обвинил СМИ в «фейковых новостях» и разжигании беспорядков и сказал, что репортеры могут быть привлечены к ответственности.

В Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц. В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна.