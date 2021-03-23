В Росгвардии заявили о гуманном поведении силовиков на акциях протеста

Ранее в Кремле сообщили, что МВД выполнило «внутренние процедуры» по поводу расследования дела Маргариты Юдиной, которую полицейский пнул в живот на одной из акций в Петербурге. Женщина после этого попала в больницу, силовик приходил к ней в палату извиняться. Между тем, в понедельник стало известно, что ведомство до сих пор не может установить личность этого полицейского.
О жестких задержаниях сообщалось на каждой из последних акций протеста в Петербурге. В тот же день, когда пострадала Маргарита Юдина, на площади Восстания силовики избили дубинками проезжающего велосипедиста.