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В Росгвардии заявили о гуманном поведении силовиков на акциях протеста

23.03.2021

Сотрудники Росгвардии в Петербурге действовали «в рамках закона и максимально гуманно» на зимних акциях протеста. Об этом ТАСС заявил представитель ведомства на Северо-Западе.

Ранее в Кремле сообщили, что МВД выполнило «внутренние процедуры» по поводу расследования дела Маргариты Юдиной, которую полицейский пнул в живот на одной из акций в Петербурге. Женщина после этого попала в больницу, силовик приходил к ней в палату извиняться. Между тем, в понедельник стало известно, что ведомство до сих пор не может установить личность этого полицейского.

О жестких задержаниях сообщалось на каждой из последних акций протеста в Петербурге. В тот же день, когда пострадала Маргарита Юдина, на площади Восстания силовики избили дубинками проезжающего велосипедиста.

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