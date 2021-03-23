Три человека погибли на военном аэродроме в Калужской области

В сообщении Минобороны, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что у самолета перед вылетом нештатно сработала система катапультирования, в результате чего три члена экипажа получили смертельные травмы из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов. По данным агентства, это командир полка и двое его подчиненных. В ходе инцидента сработала так называемая «командирская кнопка», которая включает катапультирование для всего экипажа.
Причины происшествия будет устанавливать комиссия ВКС РФ.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик, который поражает морские и наземные цели ракетами и авиабомбами.