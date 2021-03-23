Close

Три человека погибли на военном аэродроме в Калужской области

23.03.2021

Три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3 погибли в результате инцидента на аэродроме под Калугой. При вылете у воздушного судна нештатно сработала система катапультирования.

В сообщении Минобороны, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что у самолета перед вылетом нештатно сработала система катапультирования, в результате чего три члена экипажа получили смертельные травмы из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов. По данным агентства, это командир полка и двое его подчиненных. В ходе инцидента сработала так называемая «командирская кнопка», которая включает катапультирование для всего экипажа.
Причины происшествия будет устанавливать комиссия ВКС РФ.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик, который поражает морские и наземные цели ракетами и авиабомбами.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.