Счетная палата выявила нарушения в «Роскосмосе» на 30 млрд руб.

Счетная палата в 2020 году при проверке «Роскосмоса» обнаружила нарушения более чем на 30 млрд рублей, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — пояснил он, передает «Интерфакс».

Кудрин сообщил также, что нарушения были найдены «во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств».

В текущем году СП планирует провести около 440 проверок, что больше, чем в прошлом году. «Мы увеличиваем аналитические проверки, которые выявляют системные проблемы», — отметил Кудрин.

В 2018 году он назвал «Роскосмос» рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе корпорации на общую сумму 785,5 млрд руб. В 2018 году СП выявила в космической отрасли нарушений на 50 млрд руб.