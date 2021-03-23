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Законопроект о праве Владимира Путина претендовать еще на два срока прошел второе чтение

23.03.2021

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет нынешнему президенту России претендовать еще на два срока на этой должности. Об этом сообщается на сайте парламента.

Первое чтение законопроекта прошло в конце декабря 2020 года. Авторы документа —депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. На сайте ГД сообщается, что законопроект приводит нормы о выборах в соответствие с Конституцией, поправки в которую приняли в прошлом году.

Так, в документе прописано, что президент не сможет занимать свою должность два срока. При этом нововведение не касается человека, занимавшего этот пост на момент принятия поправок в Конституцию, то есть предыдущие сроки Владимира Путина законопроект обнуляет и дает ему право работать президентом еще два срока.

В остальном документ вводит требования к претенденту на высший государственный пост: это должен быть гражданин страны не моложе 35 лет, проживающий в России минимум 25 лет, не имеющий и никогда не имевший иностранного гражданства или ВНЖ. Также норма вводит требование о постоянном проживании в России кандидата в депутаты ГД и вводится возрастной ценз на должности главы ЦИК — от 30 лет.

Поправки в Конституцию РФ были приняты в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции в стране. Процедура сопровождалась скандалами с размещением агитматериалов и заявлениями региональных депутатов против поправок.

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