Алексей Захаров о цензуре и самоцензуре

Вчера книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию романа "Невероятные происшествия в камере №3". Причина официально не озвучена, но лежит на поверхности - автор книги, Кира Ярмыш, является пресс-секретарем Алексея Навального. Разгорелся спор - что делать, бойкотировать/не бойкотировать выставку, и как относится к вынужденному конформизму. Вот пара моих мыслей.

1. С одной стороны, самоцензура отвратительна. Люди бегут впереди паровоза и совершают подлые поступки, из страха и желания угодить. И этим подают дурной пример остальным. Такое поведение морально не оправдано и достойно порицания.

2. С другой стороны, часто мы становимся свидетелями не само-, а самой настоящей цензуры. То есть принуждения. Звонки с угрозами и ожидание неприятных последствий - это сегодняшняя реальность, увы, ведь мы живем при диктатуре, а она вот такая и есть: звонки, угрозы, последствия. При этом внешнее управление осуществляется по возможности негласно - чтобы не вызвать протест. И, что не менее важно, чтобы протест был направлен не против тех, кто звонит, а против тех, кому звонят.

3. Мысли "да вокруг всем все равно" или "люди плохие и боятся" могут казаться диссидентскими, но на самом деле они являются частью авторитарной матрицы. Их надо гнать от себя, потому что система хочет, чтобы люди сомневались друг в друге и окукливались. Лучше надеть розовые очки, чем говорить и думать так.

4. Мне кажется, что общий принцип в таких ситуациях (как с этой выставкой, так и со всем остальным) должен быть такой: Бороться надо не теми, кому звонят, а с теми, кто звонит. Надо повышать их политические издержки от каждого звонка. И этим увеличивать переговорную силу тех, кому звонят - чтобы им в будущем было легче отказать звонящим.

5. Что делать в связи с этой конкретной ситуацией, я не знаю, я не являюсь участником выставки. Но из всего озвученного в фейсбуке наиболее разумным кажется то, что предложил

Кирилл Рогов: "в рамках своих презентаций [те, кто презентуют свои книги на выставке] могли посвятить часть этого времени книге Киры Ярмыш и этому кейсу. Это должны быть больше, чем формальные две фразы. В результате, книга Киры и ее преследование станет центральным событием ярмарки".

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