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РКН: Twitter недостаточно быстро удаляет запрещенную информацию

23.03.2021

Роскомнадзор заявил, что недоволен темпами удаления запрещенной информации в Twitter. По его данным, из социальной сети вычистили только треть постов, которые требовало удалить ведомство.

Как говорится на сайте Роскомнадзора, с 2017 года РКН направил администрации Twitter более 28 тыс. требований удалить 3,1 тыс. материалов — это контент с детской порнографией, склонения к суициду и реклама наркотиков. Фактически же большая часть этой информации осталась в сети, и появляются новые подобные публикации.

«Сожалеем, что лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по её удалению», — говорится на сайте РКН. Также там отмечается, что портал мог исполнить требования ведомства раньше, что «исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета».

После январских митингов в России РКН заявил о массовых призывах несовершеннолетних к участию в акциях протеста в соцсетях. 10 марта там заявили, что начинают замедлять работу Twitter, что не стали связывать с протестами. После этого перестали работать десятки сайтов, в том числе государственных ведомств, при этом Роскомнадзор объяснил это проблемами у провайдера. Позже регулятор пригрозил, что заблокирует Twitter, если он не выполнит требования по удалению запрещенного контента, и не исключил подобные меры в отношении других крупных платформ.

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