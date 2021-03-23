Расходы России в 2020 году стали рекордными за новейшую историю страны

В 2020 году Россия потратила 42,15 трлн рублей. Это максимум за всю постсоветскую историю страны.

Об этом, как пишет РБК, сообщил ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Так, в год пандемии расширенные расходы государства (федеральный, региональные и муниципальные бюджеты и три внебюджетных фонда) в процентном отношении к ВВП составили 39,5%. Это почти на 5 п.п. больше средних показателей за 2011-2019 годы. Выше расходы были только в 2009 году, в период кризиса. Тогда ВВП страны упал на 7,8%, а траты достигли 41,4% от этого показателя.

54% общей суммы расходов в 2020 году пришлось на федеральный бюджет. По сравнению с 2019 годом эти траты выросли на 25% (минимум на 2,9 трлн рублей по данным Счетной палаты). Бюджеты регионов выросли на 15%, главным образом за счет трат на здравоохранение.

В документе об основных направлениях бюджетной политики Минфина говорилось, что в 2021 году расходы должны нормализоваться благодаря ожидаемому росту экономической активности. По расчетам, бюджетные траты сократятся до 37% ВВП и будут постепенно снижаться и дальше.

При этом по сравнению с европейскими странами траты России в процентном отношении к ВВП оказались не так велики. Специалисты советуют сравнивать Россию по этому показателю с Польшей, Турцией, Мексикой и другими странами Латинской Америки.

Собеседники РБК отмечают, что для государства характерна жесткая фискальная политика, и это становится причиной относительно невысоких бюджетных трат.