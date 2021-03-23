В Белоруссии задержали главу Объединенной гражданской партии

Задержан глава Объединенной гражданской партии Белоруссии Николай Козлов. По данным Координационного совета, он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

В Telegram-канале Координационного совета сообщается, что Николай Козлов не выходит на связь с вечера понедельника. Он ехал к своему другу, а затем написал, что если не появится в течение 15 минут, значит, его задержали. Позже выяснилось, что его держат в ИВС.

Причины и подробности задержания неизвестны. В ОГП порталу TUT.BY рассказали, что узнали о помещении Козлова в изолятор, дозвонившись в РУВД.

В начале марта в отношении лидера Объединенной гражданской партии возбудили уголовное дело по статье о разглашении данных дознания, следствия или закрытого суда. За месяц до этого суд арестовал Николая Козлова на 15 суток после отказа давать подписку о неразглашении при допросе по делу Координационного совета, по которому он проходит свидетелем. Сам Козлов сообщал журналистам, что дело на него завели из-за работы Координационного совета.