Кира Ярмыш о цензуре на ярмарке Non/fiction

Когда осенью вышла моя книга «Невероятные происшествия в женской камере №3», издательство Corpus предложило мне поучаствовать в книжной ярмарке non/fiction. Я согласилась. Ярмарку тогда из-за коронавируса перенесли на конец марта, и у меня там должна была состояться презентация. При этом издательство договорилось о самой большой площадке для меня, потому что мы ожидали, что людей придет много.

Дальше меня посадили под домашний арест, но слабая надежда, что я как раз выйду к концу марта, оставалась. Арест на прошлой неделе мне продлили, и стало ясно, что поучаствовать я не смогу.

Однако теперь стало известно, что руководство ярмарки еще до того, как мне продлили арест, перенесло мою презентацию из большого зала в маленький. А через некоторое время они негласно связались с издательством АСТ, куда входит Corpus, и попросили вообще мою презентацию из программы убрать.

Варя Горностаева отказалась это делать и потребовала официального письма с отказом. Руководство ярмарки письмо не прислало, но дало понять, что моя презентация не состоится ни при каких условиях.

То есть самая известная и уважаемая книжная ярмарка в стране сняла мое выступление по политическим мотивам. Потому что я - пресс-секретарь Навального. При этом им, очевидно, стыдно в этом признаться, поэтому они постарались сделать это тайно.

Цензура и самоцензура - одно из худших проявления авторитаризма. Решение снять мою презентацию я считаю подлым и трусливым, и мне очень жаль, что руководство non/fiction выбрали для себя такой путь. Это не просто нечестный отказ, для меня это прямое пособничество власти. Культура не может быть вне политики, когда в стране происходит несправедливость. Никакими благими побуждениями «сохранить ярмарку» это не объясняется. Наоборот - молчаливое согласие с тем, что авторы делятся на разрешенных и неразрешенных, и есть то, что рано или поздно ее разрушит.

Издательству Corpus, которое опубликовало мою книгу, и лично Варе Горностаевой, которая не стала молчать в этой ситуации, я очень благодарна. Рада, что моя книга вышла именно у них.

(Пост опубликован сотрудниками ФБК*)

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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