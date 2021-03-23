В петербургской полиции обнаружили плакат об «антироссийских структурах» с нацистским рисунком

Так, в списке «продвигающих русофобию» перечислены Институт Кеннана и Chatham House (первый — центр исследований СССР и постсоветских стран, взаимодействует с оппозицией, второй — британский аналитический центр международных отношений). Деструктивную деятельность, согласно плакату, ведут Фонд Сороса, Фонд Егора Гайдара, Национальный фонд демократии и Агентство США по международному развитию. Отдельно перечислены правозащитные организации — Human Rights Watch, Amnesty International и «Мемориал»*.
В углу изображена мужская рука, давящая змею, и подпись: «Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя». «Медиазона» пишет, что это отзеркаленная версия нацистского рисунка 1931 года «Смерть лжи». Повязку со свастикой убрали, а надписи «Марксизм» и «Капитал» на змее заменили на «Русофобия». Текст же взят из статей с нескольких сайтов.
Издание называет плакат листком «морально-психологической подготовки» и пишет, что такие материалы предназначены для воспитания личного состава полиции.
*Мемориал — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.