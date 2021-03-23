NYT: Команда Байдена подготовила план поддержки экономики на $3 трлн

Команда президента США Джо Байдена подготовила новый пакет мер по поддержке экономики, который оценивается в $3 трлн, сообщили источники The New York Times. По информации издания, план обсуждается уже несколько месяцев и будет представлен на этой неделе, передает РБК. Для реализации мер поддержки предлагается повысить налоги для корпораций и для наиболее состоятельных американцев.



По данным NYT, значительную часть средств предлагается направить на развитие инфраструктуры: транспортную систему, интернет, 5G, энергосистемы. Почти $1 трлн предлагается направить на строительство дорог, мостов, железнодорожных путей, портов, станций зарядки электромобилей, а также улучшение электросетей. Также деньги пойдут на переподготовку граждан. В частности, план предлагает выделение средств на образование и программы, которые помогут женщинам совмещать работу и уход за детьми.

11 марта Байден утвердил меры по поддержке экономики на фоне пандемии на $1,9 трлн.