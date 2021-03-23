В Хабаровске сместили с поста председателя гордумы

Председателя гордумы Хабаровска Михаила Сидорова депутаты сместили с поста — он считается членом команды экс-губернатора Сергея Фургала. Как пишет портал DVHAB, сместили также вице-спикера Наталью Жирякову и главу комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова.

«Все трое были назначены при Сергее Фургале. Их сносят как членов его команды, которые продолжают открыто его поддерживать. Такой маневр позволит поменять состав управления думой, — пояснил источник портала. По его словам, решение о снятии спикера и его сторонников было принято 22 марта на встрече депутатов фракции ЛДПР.

23 ноября 2020 года Сидоров и еще 16 депутатов объявили о выходе из ЛДПР в связи «со сложными отношениями с органами исполнительной власти Хабаровска». 25 ноября они отказались от выхода из партии, напоминает «Интерфакс». Как объяснял тогда Сидоров, на это повлиял целый рад факторов, в том числе и встреча с врио губернатора Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.