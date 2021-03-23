«Ъ»: «Единая Россия» пойдет на выборы без Путина во главе

Президент Владимир Путин, скорее всего, не встанет во главе партсписка «Единой России» на выборах в Госдуму, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, и собеседника в АП.

Ранее первый заместитель главы АП Сергей Кириенко говорил, что партия должна набрать 45% голосов по спискам при явке 45%. Но если список возглавит Путин, то надо отказываться от этих показателей: партия должна набрать больше. А значит, становится не нужна работа, проделанная по созданию малых партий и обновлению «Справедливой России», — говорит один из собеседников «Ъ».

Другой источник отмечает, что на президентских выборах 2018 года Путин получил 76,7% голосов, а на голосовании по Конституции за ее изменение высказались 77,9%. Достичь столь высокого результата результата ЕР будет проблематично, но «если Путин будет во главе списка, то результат партии будут интерпретировать как его личный результат».

Между тем в самой партии говорят, что сценарий с Путиным во главе списка все-таки может быть реализован. «Надо подождать итогов предварительного голосования, понять всю линейку кандидатов партии, приоритеты предвыборной программы, конкурентную среду. Вот тогда ЕР и будет решать вопрос о лидерах списка», — считает координатор экспертного совета ЕР, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.