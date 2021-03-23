В Германии ужесточают антиковидные меры

В Германии локдаун решили продлить до 18 апреля и ужесточить его на время пасхальных праздников. В целях борьбы с пандемией коронавируса общественная, экономическая и частная жизнь на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии, заявила канцлер Ангела Меркель.

DW сообщает, что страстной четверг и суббота, 1 и 3 апреля, перед Пасхой в порядке исключения объявлены выходными днями. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник — в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, «в течение пяти дней подряд будет действовать принцип «мы остаемся дома», — подчеркнула Меркель.

Все торговые точки на этот срок прекратят работу. Исключение сделают только в субботу для продуктовых магазинов, остальные четыре дня супермаркеты тоже будут закрыты. Массовые скопления людей в общественных местах в эти пять дней полностью запрещены. Правительство ФРГ призвало церкви и религиозные общины вести пасхальные богослужения онлайн. Открытыми должны остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

В регионах, где индекс заражений за неделю превышает 100 на 100 тысяч человек, могут ужесточить ограничение социальных контактов, ввести ограничения на выход из дома, а также обязать носить медицинские маски в личных автомобилях.