В США 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете

Преступник открыл огонь в супермаркете города Боулдер (штат Колорадо, США), убив 10 человек, в том числе полицейского. Стрелок задержан. Это стало вторым массовым убийством в США менее чем за неделю, пишет Reuters.

Преступника агентство описывает, как бородатого мужчину без рубашки в боксерских шортах, его вывели из магазина в наручниках, а затем на носилках погрузили в машину скорой помощи. У него, похоже, была окровавлена нога, и он хромал на ходу.

В прошлый вторник в США произшла еще одна трагедия с применением огнестрельного оружия — тогда в Атланте погибли восемь человек, в том числе шесть женщин азиатской внешности. В этих убийствах обвиняется 21-летний мужчина.