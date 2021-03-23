Лавров обвинил ЕС в разрушении отношений с Россией

У России нет отношений с Евросоюзом как организацией, так как ЕС разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — сказал министр на пресс-конференции в Китае, передает «Интерфакс».

По словам Лаврова, у России с Евросоюзом как с организацией «отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя».

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее на пресс-конференции в Брюсселе после принятия новых санкций против двух россиян отмечал, что «Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом»: «Российские власти не желают предложить решения этим проблемам. Россия сворачивает к авторитарному государству, все больше и больше удаляется от Европейского союза, и мы должны сделать из этого выводы».

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент Владимир Путин по телефону поговорил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров. С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — говорится в сообщении.

Напряженные отношения Евросоюза с Россией могут улучшиться в случае реализации Москвой Минских соглашений по решению конфликта на востоке Украины, прекращения гибридных нападений и кибератак на государства в составе ЕС, а также соблюдения российской стороной прав человека, отметил в беседе Шарль Мишель.

