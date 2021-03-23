Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал в суд на издательство HarperCollins, которое выпустила книгу «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад». Иск направлен и против автора книги — бывшей журналистки Financial Times Кэтрин Белтон, передает Би-би-си.

«Судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента в книге «Люди Путина», опубликованной издательством HarperCollins. В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпированно, а также содержатся ложные заявления, касающиеся покупки нашим клиентом футбольного клуба «Челси» и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», — говорится в сообщении юристов Абрамовича.

«Ложные утверждения в книге оказывают разрушительное воздействие не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба «Челси», — отмечает в своем заявлении бизнесмен.



По его словам, он хотел избежать суда, и предоставил издательству «подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений», включая уже признанные ложными в Высоком суде Англии во время предыдущих судебных разбирательств. Но издатель не стал исправлять книгу.



Книга «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад» вышла в мае 2020 года. Она рассказывает о том, как группа приближенных к президенту России Владимиру Путину бывших офицеров КГБ и силовиков тайно захватила ключевые компании в постсоветской экономике и госинституты. Автор пишет, что силовики еще до распада СССР, в конце холодной войны, изучили сложные методы для отмывания денег через поддельные компании за границей, чтобы финансировать дружественные Кремлю политические движения, и разработали незаконные сети для контрабанды санкционированных западных технологий обратно в Советский Союз.

Что касается Абрамовича, то в книге утверждается, что он мог купить футбольный клуб «Челси» по личному указанию Путина для улучшения имиджа России в Британии. Абрамович стал владельцем клуба летом 2003 года. За это время клуб стал пятикратным чемпионом Англии, а в 2012 году впервые выиграл кубок Лиги чемпионов.