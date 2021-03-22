Путин обещал привиться от коронавируса во вторник

Президент Владимир Путин 23 марта намерен привиться от коронавируса. Об этом он сообщил, на совещании по вопросу наращивания производства вакцин и ходу вакцинации россиян, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, какой вакциной намерен привиться Путин, но подчеркнул, что это будет одна из отечественных вакцин.

Путин на совещании объявил, что 6,3 млн человек в России получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса. Из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты.