Главу УИК в Пензенской области обвинили в фальсификации выборов

Обвинение в фальсификации итогов голосования предъявили бывшему председателю участковой избирательной комиссии Пензенской области.

13 сентября 2020 года при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также довыборов депутатов Госдумы в Бессоновском районе председатель УИК в 1324 неиспользованных бюллетенях самостоятельно проставила отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах. В действительности в голосовании приняли участие всего 204 человека, сообщили в СК.

Выборы главы региона тогда выиграл Иван Белозерцев, занимавший пост с 2015 года. Сегодня его арестовали в ходе расследования дела о взятках. По версии СК, он получил от предпринимателей более 31 млн руб. за госконтракты на поставку лекарств в местные больницы.