Суд арестовал губернатора Пензенской области

Басманный суд Москвы до 20 мая отправил под арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает BFM.

Вместе с Белозерцевым по делу о взятках на 31 млн руб. проходят бывший сенатор от Пензенской области, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также Геннадий Марков и Федор Федотов. Следствие также ходатайствовало об их аресте.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники писал, что в ходе обысков у губернатора оперативники изъяли около 500 млн руб. в разной валюте, коллекцию дорогостоящих часов, в том числе Breguet, и пистолет.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года.