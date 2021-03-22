В МВД не могут найти пнувшего Маргариту Юдину силовика

В МВД утверждают, что не могут установить личность и найти полицейского, который на акции в поддержку Алексея Навального пнул в живот петербурженку Маргариту Юдину. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение Юдиной, в котором она потребовала предоставить сведения о силовике, который ее ударил, а также возместить причиненный вред и принести извинения.

«Как мы помним, в больницу к Маргарите уже приходил некий «Коля», который извинился перед ней. В связи с тем, что МВД уже второй месяц не может установить его личность, у меня сразу возникает два предположения: либо тот «Коля» никакого отношения к произошедшему не имеет, либо ведомство просто имитирует бурную деятельность», — отмечает адвокат Валерия Ветошкина.

23 января Маргариту Юдину ударил в живот полицейский: она упала на асфальт и получила черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. 55-летняя женщина попала в реанимацию, спустя сутки ее перевели в обычную палату, при этом к ней пустили полицейского, чтобы тот извинился на камеру, а после выписали. Роспотребнадзор признал, что полицейский зашел в палату незаконно, и привлек больницу к административной ответственности.