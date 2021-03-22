Байден отказался разговаривать с Путиным

В США ответили отказом на предложение России об открытой видеоконференции президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщили в МИД РФ.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение Президента России В.В.Путина о проведении разговора с Президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», — говорится в сообщении ведомства.

18 марта Путин предложил в ближайшие дни провести с лидером США открытый разговор в прямом эфире. Байден позже заявил, что разговор состоится «в какой-то момент».

Ранее Путин, комментируя интервью Байдена, в котором лидер США утвердительно ответил на вопрос, убийца ли президент России, пожелал тому здоровья и напомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, сам так и называется».