Лев Шлосберг: Чужая власть

Ни один человек не вышел в Пензенской области в защиту обвиненного в коррупции и арестованного губернатора Ивана Белозерцева.

В 2020 году Белозерцев выиграл выборы губернатора, получив 469 тысяч 686 голосов (78,72%). До этого, в 2015 году, он также был первым на выборах, получив 588 тысяч 265 голосов (86,04%).

До этого (с 2012 года) Белозерцев был председателем Законодательного Собрания Пензенской области, куда избрался от «Единой России», секретарем регионального политсовета которой был. Ранее, (в 2005 – 2012 годах) – председателем Пензенской городской Думы, главой города Пензы, избранным из числа депутатов. Ранее – полковник танковых войск, замполит с орденами и медалями.

Где сотни тысяч избирателей, проголосовавших за Белозерцева? Нет их. Ни одного. Потому что это были не выборы, если считать выборами сознательное и добровольное волеизъявление людей, принимающих на себя ответственность за своё политическое решение.

При этом никто не вышел и в поддержку следствия с требованием законного наказания чиновнику. Народ не участвует. Голосует, но не выбирает.

Такова цена ликвидации политических свобод при Путине. Власть, вне зависимости от результатов голосования, стала чужой силой, которую люди никак не связывают с собой, в том числе своими решениями и своей жизнью в целом. Нет уважения к власти и нет никакого сопереживания ей, что бы с ней ни происходило.

Арестовывают губернаторов – это чужие губернаторы (кроме одного, как выяснилось). Арестовывают министров – это чужие министры. Молчание общества в ответ на аресты избранных чиновников – это подтверждение неучастия, плата за политическое насилие.

Полное отчуждение между властью и обществом – один из главных результатов политики Путина. Получили именно то, чего хотели: чтобы народ ничему не мешал. Народ и не мешает. У людей отняли власть – то есть право свободно выбирать политических руководителей и представителей. Так зачем печалиться о том, что тебе не принадлежит?

А если откроется бездна, ужасов полна, и (невозможно представить, но представим) арестуют президента? Сколько из 56 млн 430 тысяч 712 человек (76,69%, 18 марта 2018 года) выйдет за Путина?

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