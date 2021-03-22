Суд отклонил жалобу защиты Навального на бездействие следствия

235-й гарнизонный военный суд отклонил жалобу представителей Алексея Навального на отказ СК проводить доследственную проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Представитель оппозиционера Вячеслав Гимади на суде напомнил об отравлении Навального и о том, что у него нашли следы отравления «Новичком». Он указал, что за политиком вели слежку сотрудники ФСБ. Представитель СК заявил, что не видит оснований в проверке и считает, что заявление должны рассматривать в управлении СК на транспорте в Сибирском федеральном округе. Прокурор отметил, что доследственная проверка по факту отравления Навального уже проводится в Новосибирске.

30 декабря Главное военное управление СК отказалось проводить проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального. В официальном ответе указано, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится». СК передал заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, где проводится процессуальная проверка после госпитализации Навального в Омске.