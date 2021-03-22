Третья фаза испытаний показала безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса AstraZeneca, которая прошла в США, Чили и Перупоказала, что препарат безопасен и эффективен. В исследовании приняли участие 32 тыс. добровольцев, сообщает Оксфордский университет. Результаты показали, что вакцина на 79% эффективна против COVID-19 с симптомами и на 100% против тяжелого или критического течения заболевания.

Ранее несколько стран приостановили использования вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у некоторых пациентов. Позже Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов, а ее уровень защиты от коронавируса перевешивают риск побочных эффектов. Тогда ряд европейских стран возобновили вакцинацию.

Между тем, согласно опросу YouGov, более половины респондентов во Франции, Германии и Испании теперь считают, что вакцина AstraZeneca небезопасна, передает Politico. Об этом заявили 61% опрошенных французов, 55% немцев и 52% испанцев. Единственной страной, в которой доверие к вакцине оставалось высоким, была Великобритания. Участие в опросе приняли около семи тысяч человек из всех стран ЕС и Великобритании.