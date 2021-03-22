Григорий Рапота переходит на работу в Совет Федерации

Бывший госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, передает ТАСС.

Предыдущий представитель исполнительной власти Курской области в СФ Александр Михайлов умер в декабре 2020 года.

Григорий Рапота с ноября 2011 был государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России. Владимир Путин освободил его от должности 19 марта 2021 года. На его место назначен бывший посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.