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МВД отказало в возбуждении уголовного дела по факту отравления Навального

22.03.2021

Следователи МВД отказались возбуждать уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Об этом стало известно во время заседания суда, где рассматривается жалоба на бездействие СК, который отказался проводить проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика, передает ТАСС.

«Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального», — сказал судья Андрей Толкаченко.

Ранее представители Главного военного СУ СК в суде отметили, что рассмотрели заявление, не усмотрели признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ и заявили, что решение о возбуждении уголовного дела должен проводить следственный орган МВД.

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