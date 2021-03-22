Константин Сонин: Экономика США, март 2021

Может, мне показалось, но в комментариях к моим колонкам-постам последних месяцев отчетливо звучит запрос "что же там не так с американской экономикой"? То, что инфляция, по оценкам, может вырасти до 3-4% вместо нынешних 1,5-2%, слышится как будто она может вырасти до 30-40%. Опять звучит глупое выражение "залили кризис деньгами", хотя никто, кто его употребляет, не может толком объяснить, что оно значит, и что в этом, если это что-то значит, плохого. Про новые рекорды фондового рынка говорится так, как будто они означают "ожидается кризис", а не "ожидается быстрый рост"... На самом деле мы видим ровно противоположное - американская экономика быстро восстанавливается, а ее роль в мире сейчас будет расти.

Коротко говоря - после "Великой рецессии", кризиса 2008-09, американская экономика восстанавливалась относительно медленно (хотя быстрее, чем европейская или российская), но очень устойчиво и равновмерно. Семь лет президентства Обамы и три года президентства Трампа каждый год рост был минимум 2%, а безработица в итоге снизилась до уровня, невиданного с 1950-х. После десятилетий стагнации стали устойчиво расти доходы среднего класса и бедных. (Доходы богатых и верхнего класса и так не стагнировали, а продолжали расти.)

Коронакризис и вызванные ими ограничительные меры нанесли огромный удар по экономике во втором квартале 2020 года, но крайне решительные меры (спасибо, в частности, президенту Трампу) привели к таком быстрому восстановлению в третьем квартале, что уже сейчас безработица всего лишь ("всего лишь" по историческим меркам) 6,5% и прогнозируется, что новые рекорды будут очень скоро, через два года. Хотя непоследовательная и путаная политика привела к большой избыточной смертности в 2020, решительные действия администрации Трампа в деле закупки и производства вакцин и действия администрации Байдена по организации массовой вакцинации дали прекрасные результаты. 30% взрослых американцев получили хотя бы один укол (23% всех граждан), 12% вакцинировано полностью.

Поскольку ставки процента падают уже сорок лет + в кризис весь мир доверяет доллару еще больше, чем в мирное время + поскольку американцы тратили гораздо меньше, а сберегали в 2020-м гораздо больше, чем обычно, у правительства была возможность тратить большие деньги в долг фактически бесплатно (под ставку процента чуть больше 0). Это привело к тому, что реальные доходы граждан выросли на 3,5% несмотря на падение ВВП. Реальные, то есть инфляция в этом уже учтена. Принятие пакета Байдена, к тому же, снижает неравенство, многолетнюю проблему США.

Сейчас ожидания такие, что рост ВВП в 2021 году составит 5-7% (6 по официальным оценкам, но инвестбанки типа Goldman Suchs и JP Morgan дают выше), то есть уровень 2019 года будет перекрыт с запасом уже в 2021-ом. Рост продолжится и дальше, потому что "антикризисный пакет Байдена" - это, фактически, мощный стимул для экономики. За это когда-то придется, возможно, расплачиваться более высокой инфляцией (3-4%) и низкими темпами роста, но это не факт. Многие экономисты считают, что мощный стимул - это ровно то, что нужно даже в такой ситуации, когда экономики уже набрала ход, быстро восстанавливаясь.

Значит ли это, что у американской экономики нет никаких рисков? Нет, не значит. В любой экономике есть много рисков. Инфляция может оказаться выше 3%, особенно если быстрый рост обеспечит победу демократов в 2022-ом и 2024-ом и они захотят "переделать мир" с помощью расходов бюджета. Возможно, новые штаммы вируса опередят вакцины и снова загонят всех в локдауны. Возможно. Но эти риски значительно ниже, чем, скажем, у Европы (где основной риск, помимо медленной вакцинации, это стагнация), Китая (где помимо медленной вакцинации много других рисков, особенно внутриполитических), да и всех других стран.

То есть волноваться за риски американской экономики это правильно, потому что когда замедляется локомотив, замедляется весь мир-поезд. Экономический кризис в США вызвал бы большие потрясения в остальных странах. Но думать, что у американской экономики больше рисков, чем у какой-то другой - смешно. Сейчас, в марте 2021 года, они значительно меньше.

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