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Трамп готовится к запуску своей соцсети

22.03.2021

Бывший президент США Дональд Трамп запустит собственную социальную сеть, рассказал его советник Джейсон Миллер. Об этом пишет VTimes со ссылкой на Fox News.

По словам Миллера, Трамп запустит собственную платформу в течение ближайших 2–3 месяцев. Она будет большой и привлечет «десятки миллионов людей», заявил он.

Ранее Трамп был одним из самых популярных пользователей Twitter. Но в январе, после штурма Капитолия его сторонниками, Twitter навсегда заблокировал его личную учетную запись за подстрекательство к насилию. Аккаунты Трамп также временно заблокировали Facebook, Instagram, Pinterest и другие соцсети.

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