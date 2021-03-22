Губернатору Пензенской области предъявили официальное обвинение

СК предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе фармкомпании «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову по делу о взятках.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.