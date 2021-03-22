К данным москвичей дадут доступ «внешним потребителям»

Власти Москвы намерены создать витрину с обезличенными данными горожан, к которой смогут подключаться «внешние потребители». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Речь идет о модернизации системы аналитики больших объемов данных о жителях Москвы, на что потратят 132 млн руб. Анализу подвергаются, например, основные события из жизни горожан, информация об их объектах недвижимости и транспорте, автомобилях, счета за коммунальные услуги и др. Таким образом, пользователь новой системы через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

В мэрии уверяют, что система анализирует только обезличенные данные и к ней смогут подключаться только органы исполнительной власти. Но внешними потребителями могут стать не только органы власти, но и компании, оказывающие услуги горожанам, считают эксперты. У мэрии есть право передавать персональные данные горожан без их согласия, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В июле прошлого года в Москве на пять лет запустили экспериментальный правовой режим для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, напоминает он. «В соответствии с ним доступ к данным москвичей могут получить компании—участницы эксперимента», — объясняет Журавлев. Правительство 16 марта уже представило первые семь проектов, которые будут участвовать в эксперименте. В их число вошли проект МТС по телемедицине и проект дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи, а также проект «Яндекса» по внедрению наземных беспилотников.