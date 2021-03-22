Эксперты ВОЗ связали появление COVID-19 с торговлей животными

Причиной распространения коронавируса могла стать торговля дикими животными в Китае – таков одна из версий экспертов Всемирной организации здравоохранения пишет Bloomberg. Итоговый доклад расследователей, которые работали в китайском городе Ухань, ожидается на этой неделе, передает «КоммерсантЪ».

Вообще, по данным Bloomberg, эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, скорее всего, был еще промежуточный переносчик вируса. Ученые сомневаются и в искусственном происхождении вируса.