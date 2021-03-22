Европа не нуждается в российской вакцине

Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1. Как передает РБК, по его словам, в рамках Евросоюза уже одобрены четыре другие вакцины, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Бретон отметил, с марта по июнь в Европу поставят от 300 млн до 350 млн доз вакцин от коронавируса. Поэтому к середине июля появится возможность «достичь иммунитета на всем континенте».



Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не одобрило применение вакцины «Спутник V» на территории ЕС. В начале марта агентство начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V».



Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что внутри ЕС ведутся разговоры о закупке российского препарата. Представитель блока сообщил, что Брюссель рассматривает возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиция (РФПИ), который занимается разработкой и продвижением вакцины.