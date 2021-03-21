«Открытые медиа» сообщили о слежке и давлении на журналистов

Журналисты «Открытых медиа» подвергаются преследованию после выхода резонансных публикаций. Об этом сообщила редакция издания.

В заявлении СМИ говорится, что с конца 2020 года авторов резонансных материалов преследуют неизвестные. «Их почты и аккаунты на разных платформах взламываются, организуются публикации ложных фактов в отношении их родственников», — говорится в заявлении редакции.

Так, 15 марта слежку за собой заметил журналист Илья Рождественский, автор материалов о бизнесе семей главы АП Антона Вайно и главы Минпромторга Дениса Мантурова, а также о «двойнике» «повара Путина» Евгения Пригожина. Неизвестные люди приходили к его дому и расспрашивали о нем соседей. Сотрудница «Открытых медиа» Наталья Телегина — автор материалов о связи семьи премьера Мишустина с хищением НДС и о дворцах людей, приближенных к Владимиру Путину — сообщала о заказных статьях о ее семье. С этим же сталкивался еще один автор, которому пришлось уйти из редакции, чтобы его родственники не потеряли бизнес. Илье Рождественскому, заместителю главного редактора Максиму Гликину, корреспонденту Виктору Овсюкову и другим журналистам взламывали почту и аккаунты в социальных сетях. Что касается слежки, то, по данным Ильи Рождественского, к этому может быть причастен детектив Евгений Гвоздев, который сотрудничает с изданием РИА ФАН Евгения Пригожина.

Редакция сообщила, что обратится в правоохранительные органы, если давление на ее сотрудников не прекратится.