Полиция задержала подростков на аниме-фестивале в Петербурге

На аниме-фестиваль в Петербурге пришли полицейские. Они задержали несовершеннолетних участников.

Как сообщает «ОВД-Инфо», задержания начались после того, как женщина, присутствовавшая там, попросила подростков сфотографироваться с радужным флагом. Задержаны около 20 человек, им 12-18 лет. По словам родственников подростков, на них хотят составить протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Мероприятие проходило в здании лофт-проекта «Этажи» и не было связано с ЛГБТ-тематикой. Сейчас задержанные подростки находится в отделе полиции №76. Родители, которые поехали туда со своими детьми, говорят, что их выгнали из помещения, где находятся несовершеннолетние. Сейчас их заводят к детям по одному.